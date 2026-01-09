Зеленський розкрив деталі про план створення вільної економічної зони на Донбасі

Президент назвав цей формат "складним, але справедливим".

Україна розглядає запропонований Сполученими Штатами план створення вільної економічної зони на Донбасі після можливого припинення бойових дій. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що у разі реалізації така буферна територія, що утвориться після відведення військ, могла б стати зоною, де вестимуть діяльність бізнеси, а люди житимуть і працюватимуть за спеціального правового й податкового режиму.

"Формат складний, але справедливий", - підкреслив Зеленський.

Відео дня

За його словами, реалізація цього плану вимагатиме дзеркальних кроків з боку Росії та внутрішнього обговорення в Україні. Президент припустив, що зона могла б з’явитися в окремих районах Донбасу і стати компромісом, за якого обидві сторони відвели б війська на відстань, достатню для нормального життя.

Говорячи про можливу мирну угоду, він сказав, що інший варіант припинення бойових дій полягає у збереженні позицій сторін, і невирішені питання тоді вирішувалися б дипломатичним шляхом.

"Йдеться про заморожування лінії зіткнення, а не конфлікту", - наголосив Зеленський і додав, що такий підхід був би простішим для реалізації та контролю з боку союзників України.

Вільна економічна зона на Донбасі

Як повідомляв раніше УНІАН, у грудні Зеленський уперше допустив виведення військ із Донбасу, представляючи журналістам 20 пунктів оновленого мирного плану. Він фактично визнав, що Київ готовий піти на це для створення демілітаризованої зони. Проте Росії доведеться погодитися зробити те ж саме в рамках врегулювання. Тоді зазначалося, що цей проєкт мирного плану з далекий від остаточного варіанту і не узгоджений із Росією.

Згодом президент пояснював, що на підконтрольних Україні територіях вільної економічної зони повинно бути саме українське управління, поліція тощо. "А вже ось там, де вони, – куди вони відійшли, – перебувають їхні сили. Так як віри росіянам немає, і вони вже неодноразово порушували свої обіцянки, то контактна лінія сьогоднішня перетворюється в лінію фактично вільної економічної зони. Там повинні тоді бути міжнародні сили, які реально на землі гарантують, що ніхто не зайде туди під жодним виглядом – ані "зелені чоловічки", ані перевдягнуті у цивільних російські військові", – говорив Зеленський.

Тим часом Трамп відмовився коментувати питання Донбасу, коли його запитали, як могла б працювати "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила Росія. "Я не хочу робити це зараз. Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, чого я хочу – це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: