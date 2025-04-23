Важливо, що за армію Росії воюють десятки громадян Євросоюзу, а торік вербуватися прийшли щонайменше два американці.

У війні проти України на боці Росії беруть участь найманці з щонайменше 48 країн світу. "Важные истории" ідентифікували 1500 із них і з'ясували, як працює вербування до лав армії РФ іноземців у Москві.

За їхніми даними, тільки з квітня 2023-го по травень 2024-го через московський пункт вербування в армію могли набрати понад півтори тисячі іноземців.

Найбільше найманців вирушили в Росію з Непалу - столичний пункт вербування відвідали щонайменше 603 людини. Наприкінці 2023 року влада Непалу попросила Кремль не набирати їхніх громадян в армію РФ, але вербування продовжилося. Росія не повідомляє родичам непальців про їхню долю, і в березні 2025-го сім'ї загиблих і зниклих безвісти найманців навіть приїхали до Москви вимагати компенсацій.

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Важливо, що за армію Росії воюють десятки громадян Євросоюзу, а торік вербуватися прийшли щонайменше два американці. Так, у пункті вербування відзначився повний тезка ветерана 82-ї десантної дивізії США, 30-річного Метью Кайла Дуброна з Невади.

Воювати за Росію їдуть громадяни Великої Британії, Франції, Бельгії, Італії та Австрії. Так, у лютому 2024-го на пункт вербування прийшов 21-річний француз Жан Клеман. Його мати, соціологиня Елен Клеман-Пітіо, регулярно ходить в ефіри пропагандистів RT і виступала на одній конференції з Олександром Дугіним.

На війну активно вербуються вихідці з країн Близького Сходу (Єгипту, Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Туреччини, Алжиру та інших країн). Так, контракт підписав 26-річний сирієць Омаран Хадак, який втік до Росії, щоб не служити в армії Башара Асада. 24-річний Камель Летайеф називає себе "першим в історії Росії алжирцем, який вступив до лав російської армії".

Ще одне джерело для вербування - неблагополучні країни Африки (Гана, Камерун і Сенегал). 25-річний Джозеф Дезаїр Покам прилетів із Камеруну на саміт "Росія - Африка" під гаслом "За мир, безпеку і розвиток", а потім вирушив на пункт вербування на війну з Україною.

Війна в Україні - полонені найманці

Бійці 49 окремої штурмової бригади "Карпатська Січ" біля Торецька взяли в полон громадянина Сенегалу, який приїхав воювати за Росію. Як сказав сам полонений, він навчався два роки в Росії і хотів виїхати в Європу. Сенегалець хотів емігрувати до Німеччини, але "йому сказали, щоб він пішов на лінію бойового зіткнення, заробив гроші, а потім переїде далі".

Нещодавно в полон ЗСУ потрапили громадяни Китаю. Один із них розповів, що був завербований представником РФ безпосередньо в Китаї і в лютому 2025 року прибув до Москви. Інший повідомив, що приїхав до Росії в грудні 2024 року нібито з туристичною метою.

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