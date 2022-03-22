Російський танк розстріляв авто з дітьми / фото REUTERS
У Харківській області російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Окупанти розуміли, що в автівці перебувають лише цивільні. Родина кричала про це та махала білим прапором, але марно.
"Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 8:00 22 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 117 дітей та постраждало 155.