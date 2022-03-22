Дорослі загинули і одна дитина загинули, а хлопець-підліток отримав поранення.

У Харківській області російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Окупанти розуміли, що в автівці перебувають лише цивільні. Родина кричала про це та махала білим прапором, але марно.

"Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 8:00 22 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 117 дітей та постраждало 155.

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