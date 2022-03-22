Найбільше дітей в Україні після вторгнення РФ постраждало в Київській області, зазначили в Офісі генпрокурора.

Станом на 8:00 22 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 117 дітей та постраждало 155.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

В Офісі генпрокурора назвали області, в яких постраждало найбільше дітей внаслідок військової агресії РФ.

Так, за інформацією ОГП, у Київській області постраждали 58 дітей, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївській - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14.

У відомстві зазначають, що дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Президент країни-агресора Володимир Путін назвав війну проти України "військовою операцією" й розкрив нібито її цілі - це "демілітаризація" та "денацифікація" нашої держави.

Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема - Київ, Харків, Чернігів, Донецьк, Миколаїв і Херсон.

Офіс генерального прокурора 20 березня повідомляв, що в нашій країні внаслідок агресії РФ вже загинули 115 дітей, а понад 140 - були поранені.

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