Відомо, що під час одно з боїв на один із взводних опорних пунктів вийшло близько 60-70 бійців спецпідрозділу СОБР "Ахмат".

Командир підрозділу 81-ї бригади ДШВ ЗС України Сергій М. розповів про оборону важливих населених пунктів Луганщини: Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Як розказав український військовий, його підрозділ у взаємодії з іншими силами оборони України обороняв та знищував панівні сили російських окупантів на Луганщині.

За його словами, під час одно з боїв на один із взводних опорних пунктів вийшло близько 60-70 бійців спецпідрозділу СОБР "Ахмат" з чеченської республіки.

"На один із взводних опорних пунктів вийшло близько 60-70 "кадирівців" підрозділу "Ахмат". Мій комроти здійснив перегрупування. Від початку бою "бійці рамзана" втратили 10 убитими та приблизно 8 – пораненими. Уявіть собі, аеромобільне-десанте відділення зайшло у фланг найманців й завдало їм значних втрат", - розказав офіцер.

""Чорні" (найманці вдягнені в чорний однострій - ред.) змушені були відступати, а точніше тікати", – пригадує офіцер.

Командир пишається своїми підлеглими. Він з гордістю пригадує, як його командири відділень, головні сержанти взводів та рот нищили техніку та особовий склад загарбників "на нуль". А один його воїн-десантник – міг знищити ціле парашутно-десантне відділення окупантів.

"Десантно-штурмові війська – це довіра один до одного. Ти постійно знаєш, що люди, які тебе оточують, вони завжди стоять в одному строю. І неважливо, які б обставини не складалися, будь-який десантник ціною власного життя – завжди підтримає іншого. Оце і є ДШВ", – підсумовує Сергій М.

Зазначимо, за офіційними даними Генштабу з початку війни 24 лютого 2022 ЗСУ вдалося знищити 35600 російських окупантів. За інформацією з відкритих джерел, в боях проти української армії найчастіше гинуть солдати з Бурятії та Дагестану.

Вас також можуть зацікавити новини: