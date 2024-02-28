Біля Кринок противник відважився лише на один штурм та відступив.

На півдні російська армія завдає ударів дронами по мирному населенню, удвічі посилила артилерійські обстріли та влучила в іноземне судно, яке заблоковано у порту.

Як повідомили у Силах оборони півдня, протягом доби ворог спрямував керовану авіабомбу по відкритій місцевості поблизу селища Зеленівка на правобережжі Херсонщини. Також, намагаючись компенсувати обмеженість використання авіації, агресор тримає дроновий терор населення прифронтових регіонів: зафіксовано 45 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу "Ланцет" та 18 скидів 31 осколкового боєприпасу з БпЛА різних модифікацій.

"Окупанти посилили інтенсивність артилерійських обстрілів Херсонщини у два рази. За минулу добу зафіксовано 43 обстріли населених пунктів, з яких 13 разів ворог гатив саме по обласному центру", - йдеться у повідомленні.

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Також від ворожих артилерійських обстрілів потерпали Тягинка, Понятівка, Червоний Маяк, Львове, Садове, Осокорівка, Качкарівка, Іванівка, Дудчани, Придніпровське, Михайлівка, Токарівка, Берислав, Саблуківка, Янтарне, Гаврилівка, Станіслав, Ромашкове, Антонівка та прибережні райони Миколаївщини, а саме – акваторія Очаківської, Куцурубської та Чорноморської громад.

Йдеться, що у Херсоні зафіксовано влучання в іноземне цивільне вантажне судно, яке з початку повномасштабного вторгнення заблоковано росіянами в порту, а в Чорноморській громаді Миколаївщини внаслідок влучання ворожого снаряду відбулось займання цивільного риболовецького судна. На щастя, люди не постраждали.

"У Велетенському на Херсонщині ворожий обстріл забрав життя місцевої жительки, а у Херсоні двоє людей отримали мінно-вибухові травми під час обстрілів. Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів пошкоджено елеватор, понад десяток багатоповерхівок, майже два десятки приватних будинків та 3 автомобілі", - розповіли українські військові.

Водночас на лівому березі Дніпра за минулу добу ворог здійснив лише одну спробу вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Цей штурм відбувався без підтримки бронетехніки та, зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. При цьому українські воїни продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму та завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зокрема, за минулу добу отримали підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 49 окупантів, два станкові гранатомети ‘‘Полум’я’’, дві гармати, міномет, човен та три розвідувальні БпЛА: два типу "Суперкам" та один "Зала". Також знищено три одиниці іншої техніки, в тому числі - мотоцикл та екскаватор.

"Знищено шість бліндажів, два пункти запуску БпЛА, пункт боєпостачання та маневрену групу радіоелектронної розвідки", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що на бойовому чергуванні перебуває три кораблі ворожого флоту: два - у Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Ситуація на півдні

За попередню бойову добу противник здійснив дві спроби штурмових дій біля Кринок, на лівобережжі Дніпра, та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Водночас українські захисники завдали вогневого ураження по місцях дислокації загарбників, їхніх вогневих позиціях та тилах. Було підтверджено, що на лівому березі поменшало на 51 окупанта, два міномети, гармату, станцію радіоелектронної боротьби та антенну станцію FPV-дронів тощо.

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