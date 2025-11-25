Ворог намагається окупувати місто вже не перший місяць, і терміни постійно переносяться.

Російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ Донецької області до кінця поточного року. Однак вони не залишать спроб окупувати це місто.

Такий прогноз зробив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов. В інтерв'ю виданню LIGA.net він зазначив, що росіяни продовжать створювати ґрунт для маніпуляцій на Покровському напрямку. Наразі там зосереджено понад 100 тисяч окупантів.

"Ці спроби тривають уже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати", – сказав Гнатов.

Начальник Генштабу додав, що повідомлення про те, що "все пропало" українці чують від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Раніше така риторика лунала за часів АТО/ООС. Однак ЗСУ продовжують зупиняти противника і завдають йому серйозних втрат.

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", – підсумував Андрій Гнатов.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 25 листопада, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень із російськими окупантами. На Покровському напрямку ворог 46 разів намагався прорвати українську оборону.

Раніше офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що відбувається в Покровську. За його словами, ситуація в місті суперечлива. За добу там було 150 спроб штурмів і атак, спроб прориву оборони. Цехоцький додав, що ворог несе великі втрати.

