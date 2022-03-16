Загарбник зазначив, що його підрозділ опинився в оточенні з двома танками.

Російський окупант розповів родичам, що ЗСУ ліквідували 80% особового складу його підрозділу. З 500 людей залишилося менше 100.

Про це він розповів у телефонній розмові з дружиною, яку вдалося перехопити.

Загарбник розповів, що командування фактично кинуло їх в оточенні. Авіації немає, а отже шанси вийти з кільця мінімальні. За його словами, пілоти бояться літати, оскільки українські військові їх збивають.

Загалом у підрозділі окупанта залишилося всього 5 одиниць важкої техніки. ЗСУ знищили 13 бойових танків.

Окупант також зізнався, що втрати росіян колосальні. Ліквідовано десятки його колег.

"Стільки хлопців втратили, їб*ть... Арслана вивезли трьохсотого без ноги, без двох ніг... без руки, нах*й. Одному теж п*здець, нах*й, просто голову відірвало, їб*ть. Я просто дивлюся... Витягували з окопів... Просто я його хапаю, витягую за капюшон... Капюшон намагаюся відкинути, і просто дивлюся, а він без голови. Я просто в ах*ї, що відбувається", - каже окупант.

Російський загарбник зазначив, що не розуміє, кому і для чого потрібна ця війна. Крім того, за словами окупанта, командування не сприяє транспортуванню вбитих та лікуванню поранених. Тіла деяких росіян досі лежать біля окопів.

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