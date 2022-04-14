Є пошкоджені приватні будинки, один повністю знищений.

В Сумській області російські окупанти обстріляли прикордонні населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, один повністю знищений. Для бомбардування використали 120-мм міни.

Інформацією про ворожий удар поділився голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у прямому ефірі національного телемарафону.

"Кілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи мінометів. Були скинуті 120-мм міни, пошкоджені приватні будинки. Одна міна зруйнувала приватний будинок, прямо залетіла в дім до людей", — повідомив Живицький.

За словами голови місцевої ОВА, це перша серйозна провокація з боку окупантів на Сумщині за останні десять днів. Пізніше в особистому Telegram-каналі Живицький уточнив, що одним з постраждалих поселень стала Велика Писарівка. Він показав фото снаряда в будинку і пообіцяв розкрити більше подробиць згодом.

Нагадаємо, до повного звільнення Сумської області окупанти вбили більше ста мирних жителів в регіоні. На тілах українців були знайдені сліди тортур. Безліч людей також потрапили в полон, проте точна кількість невідома.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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