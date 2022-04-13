Про багатьох людей нічого не відомо, зокрема, про тих, чиї розстріляні машини знайдені на дорогах, на трасах, в лісах.

На Сумщині російські окупанти вбили понад 100 мирних людей, але багато зникло, перебувають в полоні.

Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу.

"У нас понад 100 загиблих серед мирних мешканців області. Їх кількість збільшується кожного дня - знаходимо тіла загиблих людей, а багато людей пропали безвісті, є багато людей, які перебувають в полоні". При цьому він зазначив, що багато людей знайдено вбитими "зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, з пострілами в голову". "Це страшні речі"- наголосив Живицький

Він зазначив, що про багатьох людей нічого не відомо, зокрема, про тих, чиї розстріляні машини знайдені на дорогах, на трасах, в лісах.

Живицький розповів про велику кількість поранених в лікарнях, а також про серйозні психологічні травми у тих мешканців, через населені пункти яких проїжджали "колони з тисячами одиниць російської бронетехніки - вони обстрілювали все навколо, стріляли навіть по стареньких людях, по дітях". Він зазначив, що люди переховувалися "на болотах, на сільськогосподарських підприємствах, в силосних ямах, бо були сильні обстріли". "Це просто жах"- прокоментував він дії російських окупантів на території області.

Живицький зазначив, що Сумська область на межі "розколу між цивілізацією і дикою ордою. Не можна допустити, щоб ворог переміг".

Нагадаємо, за попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена війною, розв'язаною Росією, в Сумській області складає понад 10 мільярдів гривень.

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