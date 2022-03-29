Російський ворог продовжує вдаватися до маніпуляцій.

Російські окупанти обстрілюють села з метою дискредитації українських сил оборони та опору російській окупації України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.

"РФ продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що такі обстріли наносять ЗСУ. Мета - маніпуляція та дискредитація ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що російські військові спочатку обстрілюють населені пункти, а потім приходять, щоб нібито допомогти і звинувачують в обстрілі ЗСУ.

"Окупанти відганяють свою техніку і здійснюють обстріли з околиць сіл. Після таких атак деякі "визволителі" проходять селом, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами і кулеметами здійснюють обстріли:" це ж ваші стріляють", - вказали в центрі.

Таким чином, українці піддаються маніпуляції військових РФ, яка полягає в тому, що нібито їхні будинки були спалені українськими військовими.

У зв'язку з цим в РНБО попереджають, що "українські військові ніколи не здійснюють обстріли по населених пунктах, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки і переконавшись, що знищення ворожої техніки не завдасть шкоди мирному населенню".

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти і раніше вдавалися до таких маніпуляцій. Наприклад, в окупованому місті Пологи Запорізької області російські військові їздили по житлових кварталах і "попереджали" про обстріли з боку нібито українських військових.

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