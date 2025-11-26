Також ворог просунувся поблизу Мирнограда, Затишшя, Марфополя та у Покровську.

Ворог окупував село Промінь в Донецькій області та село Високе (окупаційна радянська назва — Червоне) в Запорізькій області. Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState.

У їхньому Telegram-каналі зазначається також, що ворог просунувся поблизу Мирнограда, Затишшя, Марфополя та у Покровську.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, все частіше фіксується присутність російських військових у центрі Покровська. За даними DeepState, проникненню окупантів в середмістя сприяють погодні умови, зокрема, дощ і туман.

Військовий оглядач Дениc Попович розповів, що ворог намагається інфільтровуватися і закріплюватися у місті Лиман на Донеччині, але звідти їх вибивають. Що ж стосується Покровська, то, за словами Поповича, лінія фронту в ньому проходить по залізничній гілці, що розділяє місто на дві нерівні частини. Менша північна частина міста більш-менш контролюється ЗСУ, тоді як на південь від залізниці домінують росіяни.

Як пояснив Попович, ворог також докладає зусиль, щоб обійти Покровськ з заходу і здійснити оточення міста через Гришине. На думку оглядача, загалом Покровськ ще не втрачено, але ситуація в місті вкрай непроста.

