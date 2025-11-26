Окупанти проникли у центр Покровська, - DeepState

Група окупантів рухається центральним проспектом Миру.

Все частіше фіксується присутність російських військових у центрі Покровська. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

"На жаль, з'являється все більше відео з фіксацією окупантів у центральній частині міста. Цього разу їхня група йде з півночі на південь вздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу", - сказано у повідомленні.

Також в DeepState зауважують, що проникненню окупантів в середмістя Покровська сприяють погодні умови: "Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман"

Як повідомлялося раніше, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов заявив, що російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ до кінця поточного року. Однак вони не залишать спроб окупувати це місто.

Він зазначив, що росіяни продовжать створювати ґрунт для маніпуляцій на Покровському напрямку. Наразі там зосереджено понад 100 тисяч окупантів. "Ці спроби тривають уже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати", – сказав Гнатов.

