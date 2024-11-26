І це при тому, що Росія поки що тримає корейців на другій лінії оборони.

Внаслідок ракетного удару по санаторію в містечку Мар’їно Курської області 20 листопада був поранений північнокорейський генерал, а кілька офіцерів армії КНДР загинули. Про це пише Financial Times із посиланням на неназваного українського чиновника.

За його словами, удар по Мар’їно був одним із "декількох", націлених на північнокорейців у Курській області протягом останнього тижня. Українські сили активно шукали місця дислокації корейців, яких росіяни розосередили, додав він.

Особа генерала не називається, але раніше українська розвідка повідомляла, що Пхеньян направив генерал-полковника Кім Чен Бока для контролю за підрозділами спеціального призначення "Штормовий корпус", дислокованими в Росії. Невідомо, чи саме він отримав поранення у Мар'їно.

Відео дня

За словами високопосадовців у Києві, тисячі північнокорейських солдатів наразі розміщуються на другій лінії оборони в Росії, звільняючи для активних боїв більше російських солдатів з 50-тисячного угруповання, що діє в Курській області.

Удар ракетами Storm Shadow по бункеру в Мар’їно

Як писав УНІАН, 20 листопада ЗСУ завдали потужного удару ракетами Storm Shadow по старовинному маєтку в Курській області, де, як вважається, розташовано заглиблений бункер урядового призначення. Аналітики висунули версію, що в бункері перебували генерали Росії, а можливо і КНДР, оскільки на ціль витратили близько десятка дефіцитних ракет, а сам бункер є зручним місцем для розташування штабу військ РФ на Курщині.

Наступного дня газета The Wall Street Journal повідомила, що в бункері було поранено генерала армії КНДР. Цю інформацію журналістам повідомив неназваний західний чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: