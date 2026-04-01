Зеленський має сьогодні ухвалити рішення про виведення військ з Донбасу, – Кремль

У Москві прокоментували ультиматум щодо виведення українських військ із Донецької області.

Українське керівництво має негайно ухвалити рішення про виведення військ з території Донецької області. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу.

Зокрема, його попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія вимагає від України вивести війська з Донбасу не пізніше, ніж за два місяці.

"Тут справа не в двох місяцях. Зеленський повинен вже сьогодні прийняти рішення про те, щоб українські війська покинули територію Донбасу. І покинули, вийшли за межі адміністративних кордонів Донецької Народної Республіки. Про це говорилося неодноразово", – сказав Пєсков.

Відео дня

За його словами, Володимир Зеленський мав "ще вчора" прийняти рішення про виведення українських військ з територій, які Путін вирішив приєднати до РФ.

Пєсков також побічно підтвердив, що Росія має намір продовжувати вбивати людей, якщо побажання Путіна не будуть задоволені.

"Це (виведення українських військ з української території – УНІАН) могло б врятувати життя великої кількості людей, і головне, дозволити зупинити гарячу фазу цієї війни", – сказав він.

Ультиматум Росії: останні новини

Як писав УНІАН, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія висунула через американців новий ультиматум: ЗСУ мають піти з Донбасу, або Росія сама захопить його через два місяці. А якщо Україна добровільно не віддасть свої території, тоді Росія висуне нові умови для закінчення війни. Які саме умови – не уточнюється.

Зеленський зазначив, що такий ультиматум з боку Росії фактично підтверджує, що Кремлю потрібен далеко не тільки Донбас. Інакше не було б причин вимагати щось ще після його захоплення.

