З початку квітня цього року Росія проводить відповідні заходи по всій території країни, включаючи найвіддаленіші регіони.

Росія знімає зі зберігання та відправляє в Україну військову техніку із найвіддаленіших регіонів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, для поповнення поточних втрат у техніці Росія знімає зі зберігання необхідні зразки військової техніки у найвіддаленіших регіонах країни.

"За даними Головного управління розвідки, від початку квітня цього року, по всій території Росії, включаючи Калінінградську область та острів Сахалін, проводяться заходи зі зняття із зберігання, відновлення, підготовки до відправки до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування військової техніки", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, Росія на війні з Україною втратила 35 600 чоловік особового складу. Країна-агресор також позбулася 1573 танків, 790 артилерійських систем, 217 літаків і 185 гелікоптерів.

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