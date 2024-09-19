Події збіглися з часом дискусії про дозвіл Україні використовувати західну зброю великого радіуса дії.

Окупанти виводили в Чорне море майже всі бойові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ). Зокрема, 16 надводних кораблів та субмарин, серед яких 7 ракетоносіїв.

Як зазначив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в етері Еспресо, це відбулося в рамках навчання "Океан 2024", які РФ провела спільно з Китаєм.

"З 10 по 16 вересня росіяни проводили навчання "Океан 2024". Основна мета навчання – нібито поновлення іміджу військово-морського флоту Росії після значних втрат, які були завдані Чорноморському флоту наприкінці минулого року - на початку цього… Тоді за три місяці вони втратили 10 бойових кораблів", - сказав Риженко.

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"Сказали, що у маневрах задіяли 400 бойових кораблів та суден, хоча максимум, що в них є – 200 кораблів та катерів ВМФ РФ, де вони інші нашкребли – не знаю... Залучили до цього Китай, щоб показати, що це – коаліційне навчання і у них є потужні партнери", - вважає фахівець.

Він додав, що ЧФ РФ формально участь у навчаннях не приймав, але минулого тижня росіяни вивели в акваторію Чорного моря 16 кораблів, в тому числі субмарин. Як вважає Риженко, саме цим фактом обумовлюється те, що росіяни спочатку залишили свою базу у Новоросійську, відпрацювали ""якісь дуже базові" навчання в морі, а потім повернулися. Експерт зазначив, що ці події збіглися з часом дискусії про дозвіл Україні використовувати західну зброю великого радіуса дії.

Риженко зазначив, що окупанти постійно вживають заходів, щоб убезпечити свої кораблі від ударів ЗСУ. Зокрема, вони постійно переставляють кораблі, розміщують між цивільними суднами, щоб ввести в оману Сили оборони України, коли ті шукають потенційні цілі для атак. За даними Риженка, наразі кораблі ЧФ РФ перебувають в пункті базування "Новоросійськ", тому для України залишається загроза застосування загарбниками ракет морського базування типу "Калібр".

Ситуація в Чорному морі

Дві доби поспіль в акваторії Чорного моря фіксувалася рекордна кількість кораблів ЧФ РФ – всіх, які перебувають на плаву, з загальним озброєнням – 48 ракет "Калібр". За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, такі дії могли говорити не про підготовку до атаки на Україну, а про побоювання росіян отримати удар з боку ЗСУ.

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