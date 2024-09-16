З вогню та в полум’я: в ВМС припустили, чому в Чорне море вийшли всі ракетоносії ЧФ РФ

Ймовірно, в якийсь момент росіяни незатишно себе відчули у Новоросійську та мали обирати.

Дві доби поспіль в акваторії Чорного моря фіксувалася рекордна кількість кораблів ЧФ РФ – всіх, які перебувають на плаву, з загальним озброєнням – 48 ракет "Калібр", а сьогодні є тільки одна субмарина. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, ймовірно, такий масовий вихід в море свідчить не про підготовку до атаки на Україну, а про побоювання росіян отримати удар з боку ЗСУ.

Як пояснив він в етері телемарафону, небезпека застосування ворогом "Калібрів" присутня постійно. Тому подібні виходи у море докорінно не змінюють ситуацію - щоб відстрілятися ракетами з моря противнику достатньо вийти з гавані на годину-дві.

"Тому казати, що цей кейс був пов’язаний з якими-то маневрами, або можливим застосуванням (ракет – УНІАН), я не готовий. Проте це може свідчити про той факт, що в якийсь момент росіяни незатишно себе відчули на своїй базі у Новоросійську та мали обирати. Як кажуть на Росії, "з вогню та в полум’я". В результаті вони обрали вихід в море, де можуть зустрітися з українськими дронами", - сказав Плетенчук. Відео дня

Є вірогідність того, що росіяни боялися застосування з боку ЗСУ далекобійної зброї, тобто, ураження своїх бойових кораблів прямо у Новоросійську.

"Вони кілька місяців поспіль переховуються на базі в Новоросійську, зі зрозумілих причин – там легше організувати оборону, ніж у відкритому морі. Тому такі дії наштовхує на подібні висновки…", - сказав речник.

Він додав, що про причину того, чому росіяни зробили такий вибір, "ми, мабуть, дізнаємося колись згодом", але ймовірніше за все вибір в окупантів був "не дуже приємний".

Плетенчук також сказав, що тільки згодом стане відомо, було випадковим чи навмисне ураження російської ракети Х-22 у цивільне судно, яке з продовольством прямувало з порту "Чорноморськ" (Одещина) до Єгипту.

"На жаль, ми минулого року мали подібний кейс (влучання окупантами у цивільне судно – УНІАН) і тільки згодом стане зрозуміла - це була спрямована атака чи ні. Проте це не змінює самого факту – росіяни поцілили у цивільне судно. У будь-якому разі інцидент відбувся поза межами нашого зернового коридору та сама динаміка процесу залишається сталою – наш коридор працює у стабільному режимі", - сказав речник.

За його словами, більша частина коридору проходить територіальними водами країн-членів Північноатлантичного Альянсу та, відповідно, подібні витівки робити в цих водах росіяни не наважуються. До того, судна, які, зазвичай, прямують цим коридором, - під іноземними прапорами, а серед лідерів, які користуються його послугами - такі країни, як Китай та Іспанія.

Плетенчук також звернув увагу на те, що корабель було уражено ракетою Х-22 й достеменно невідомо, скільки наразі таких боєприпасів ще має РФ. Проте відомо, що це застарілі ракети, яким понад 50 років.

"Ймовірно, їх вже не виробляють, але це досить застарілий зразок озброєння. Вона протикорабельна, але враховуючи, що вона відразу була розрахована на ядерну бойову частину, то похибка для неї 50 км – проблемою не було. Але при застосуванні з іншою бойовою частиною така похибка цілком може мати місце", - пояснив військовий. Він акцентував, що під загрозою опиняються всі, хто перебуває межами цього радіусу дії.

Що передувало

Нагадаємо, днями РФ вивела в Чорне море рекордну за останній час кількість ракетоносіїв – всі сім, які перебувають на плаву. Це субмарині та надводні ракетоносії. Зокрема, 14-15 вересня у Чорному морі зафіксовано 16 ворожих кораблів. З них сім - носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. Це майже всі ракетоносії Чорноморського флоту РФ, які він має в наявності.

Як повідомляв УНІАН, у Чорному морі окупанти вдарили по цивільному судну під прапором Сент-Кітс і Невіс крилатими ракетами, імовірно Х-22, з літаків Ту-22. Балкер AYA перебував за межами Українського морського коридору та територіальних вод України. Внаслідок ураження він зазнав значних пошкоджень, балкер здійснював перевезення зерна з порту "Чорноморськ" (Одещина) до Єгипту та на той момент був у Чорному морі - у виключній морській економічній зоні Румунії.

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