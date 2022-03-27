Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат.

Вчора російські окупанти випустили по території України рекордну одномоментну кількість ракет.

Про це повідомляє видання The Insider.

Зокрема, видання повідомляє, що 52 ракети були запущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 - з території Білорусі.

При цьому, за підрахунками видання, загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат.

У той же час, ППО України поставила рекорд по збитих цілях: з як мінімум 70 випущених Росією ракет долетіли тільки 8, інші були знищені в небі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти випустили по Одесі дві ракети. За словами прес-офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, противник випустив з боку моря в бік Одеси дві ракети, які успішно збиті українською ППО. Назаров також зазначив, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку узбережжя і чинити психологічний тиск на цивільне населення.

А 26 березня Львів пережив серію ракетних ударів з боку Росії. Мали місце попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Через обстріли постраждали п'ятеро людей, загорівся склад з паливом і військовий об'єкт – обидва знаходяться в житлових кварталах міста.