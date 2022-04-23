Експерт вважає, що все залежатиме від того, чи готова РФ до переговорів на українських умовах.

Нова хвиля наступу окупаційних військ РФ на Донбасі може суттєво затягнутися.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Цей етап може затягнутися від двох до декількох тижнів. Може, і до літа. Все буде залежати від того, наскільки сили оборони зможуть відкинути противника. І якщо буде момент, випадок і необхідність, вважаю, що командуванням може бути ухвалено рішення про контрнаступні дії за деякими напрямками. Зараз все залежить від того, як швидко ми зможемо завдати поразки російським силам. ЗСУ повинні не дати росіянам можливості просуватися далі", - зазначив експерт.

Мусієнко також підкреслив, що в України є всі шанси знищити противника і все залежатиме від того, чи готова РФ до переговорів на українських умовах.

"Попри те, що це складно, я вважаю, що у нас зараз є всі шанси завдати ворогові серйозної поразки й на сході, і на півдні. А подальша ситуація буде залежати від того, чи буде Росія готова йти на переговори на українських умовах або буде продовжувати кидати в Україну гарматне м'ясо", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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