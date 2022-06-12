Пересування російської зброї помітили на трасі "Таврида" у бік Сімферополя.

З Севастополя по трасі "Таврида" в сторону Симферополь помітили пересування берегового ракетного комплексу "Бал", а також ЗРК "Оса".

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер і публікує відповідні відео.

Зазначимо, що "Бал" – береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою х-35. Прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2008 році. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на десантонебезпечних напрямках.

Дальність ураження: 120 км з ракетою х-35 і 260 км з ракетою х-35у. кількість ракет на кожній СПУ і ТПМ: до 8

Що стосується ЗРК "Оса", то це радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.

Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9m33, модифікація "Оса-АК" має 6 ракет 9м33м2, а "Оса-АКМ" – 6 ракет 9м33м3. На кінець 2007 року є найбільш численним в Росії комплексом військової ППО. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали перекидання до окупаційних сил в Україні стародавні радянські танки Т-62. У мережі з'явилося відео складу з Т-62, що рухається, як стверджується, у бік України.

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