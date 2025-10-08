РФ продовжує передислокацію військ з південної частини Покровська.

Російські окупаційні війська перекидають сили для проведення наступу на Дніпропетровську область. Таку заяву зробив OSINT-аналітик Unit Observer в соцмережі Х.

"Росія продовжує передислокацію військ з південної частини Покровська. 90-та танкова дивізія зараз повністю знаходиться на південь від Іванівки-Нопавлівки", – йдеться у повідомленні.

Водночас 35-та, 55-та, 74-та, 137-та бригади окупаційних військ РФ були передислоковані з південного Покровська в напрямку Нопавлівки, додає аналітик.

"Тільки 15-та, 30-та бригади та частини 27-ї дивізії залишаються на південь від Покровська", – акцентував він.

OSINT-аналітик також опублікував карту, на якій зображено схему перекидання російських окупаційних військ на передовій:

Війна в Україні: ситуація на фронті

Старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" розповів, що обстановка на Сіверському та Лиманському напрямках є важкою. За його словами, невтішна обстановка в районі Ямполя – ворог продовжує здійснювати активні наступальні дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що на Добропільському напрямку, де триває контрнаступальна операція ЗСУ, ворог зазнав серйозних втрат. З них понад 7200 окупантів – безповоротні втрати.

