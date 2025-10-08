Як зазначив президент, Сили оборони України захищаються також на всіх інших напрямках

Президент України Володимир Зеленський розповів про поточний перебіг контрнаступальної операції Сил оборони України на Добропільському напрямку: російські загарбники зазнають великих втрат. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський розповів про майже годинну доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на всіх фронтових напрямках, підготовку українських бригад, і про забезпечення.

"Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 - безповоротні втрати", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, Сили оборони України захищаються також на всіх інших напрямках. Зеленський повідомив:

"Куп’янськ - я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати".

Як розповів Зеленський, ще відбулася хороша доповідь від голови СБУ Василя Малюка.

"І щодо наших операцій - я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", - відзначив глава держави.

Війна в Україні - ситуація на Добропіллі

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня російські загарбники на Добропільському напрямку здійснили стрімке просування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити додатковими силами і засобами обороноздатність на Добропільському і Покровському напрямках.

З 21 серпня на цьому напрямку триває контрнаступальна операція Сил оборони України. Російські загарбники хотіли оточити українські сили, але все відбувається навпаки. Українські захисники намагаються оточити сили ворога і поступово почали повертати під контроль українські позиції, а російські окупанти зазнають суттєвих втрат.

