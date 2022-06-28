Одна з них потрапила в ТЦ "Амстор", інша - в завод "Кредмаш".

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків вчорашнього ракетного удару РФ по Кременчуку.

Так, Sky News опублікувало супутникові знімки з міста, на яких видно наслідки влучень ракет окупантів

Одна з них потрапила в ТЦ "Амстор", в якому на момент попадання ракети перебували понад 1000 відвідувачів, інша - в завод "Кредмаш".

Нагадаємо, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше з'ясувалося, що торговий центр не закрився під час повітряної тривоги. Для розглядів в місто приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Вас також можуть зацікавити новини: