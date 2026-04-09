В одній з головних ігор 2026 року буде офіційна українська локалізація

Йдеться про Control Resonant, продовження популярного екшену 2019 року, але з новим головним героєм та ігровим процесом.

Чудові новини для українських геймерів. Один із головних релізів 2026 року, рольовий екшен Control Resonant від авторів Alan Wake, отримає переклад українською мовою.

Всього на релізі буде доступно 15 мов, але повноцінне озвучення з'явиться лише у 8 з них. Українська мова обмежиться інтерфейсом і субтитрами – озвучення не буде.

Варто зазначити, що оригінальна гра 2019 року виходила без українського перекладу. Але український переклад проєкт все ж отримав – неофіційну локалізацію створив фанат, який самостійно переклав українською мовою близько 140 000 слів.

Control Resonant вийде у 2026 році на ПК (Steam, EGS), PS5 і Xbox Series. Це повноцінний сиквел, а не спін-офф серії, але знати сюжет Control необов'язково – гра створюється як нова точка входу у світ Remedy, хоча, звичайно, з купою відсилань для фанатів.

Головним героєм Control стане Ділан Фейден – брат головної героїні першої гри. Геймплей теж зазнав змін: це більше не шутер зі здібностями, а пригодницький екшен-RPG з прокачуванням, білдами та акцентом на ближній бій, що нагадує суміш Devil May Cry та Nier: Automata.

Remedy стверджує, що Control Resonant – це наймасштабніший і найсміливіший проєкт студії. При його створенні автори надихаються "Секретними матеріалами" та аніме "Евангеліон".

