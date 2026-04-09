'Ми не припинимо': Буданов жорстко висловився щодо ударів по нафтовій галузі РФ

Він наголосив, що в Україні війна і в нас свої інтереси.

Україна не відмовиться від ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Про це сказав глава Офісу президента України Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістів.

Він підтвердив, що деякі партнери України просять послабити атаки на російські нафтопереробні заводи на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

"Це все питання утворення ціни. Але в нас своя війна", - наголосив Буданов.

При цьому зазначив, що з подібними речами Україна стикається з 2022 року.

"Були скандали, що певні підрозділи заїхали на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії. Що десь застосовувалася зброя не так, як комусь хотілося", - сказав Буданов.

При цьому наголосив, що партнерів можна зрозуміти.

"Це їх правда. Але ж є ще і наша правда, і наш національний інтерес. І він саме такий, який є", - зазначає голова Офісу президента.

Він чітко заявив, що Україна не припинить завдавати ударів по галузі, яка працює для російського фронту.

"Ми не припинимо", - сказав Буданов.

Як повідомляв УНІАН, українські атаки безпілотників не дозволяють Росії отримувати вигоду від зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході, і демонструють її слабкі місця в системі ППО.

Financial Times написала, що хоча прибуток Москви залишається високим, оскільки нафта марки Brent торгується вище 100 доларів за барель, але атаки на два основні експортні пункти Росії в Балтійському морі можуть скоротити доходи Кремля.

Так, за словами голови кафедри енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова, п'ять атак на Приморськ та Усть-Лугу обійшлися російським експортерам енергоносіїв приблизно в 970 мільйонів доларів упущеного прибутку за тиждень до 20 березня.

На Приморськ і Усть-Лугу припадає понад 40 відсотків російських потужностей з морського експорту сирої нафти. Тільки в Приморську в результаті атак згоріло нафти на суму 200 мільйонів доларів, повідомив західний представник служби безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: