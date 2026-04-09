В Україні все більше працюючих пенсіонерів: нардеп відповів, чи піднімуть пенсійний вік

Українці продовжують працювати і в 63, і в 65 років.

В Україні зростає кількість працюючих пенсіонерів під впливом дефіциту робочих рук, спричиненого війною. Водночас через вимоги до страхового стажу підвищення пенсійного віку в Україні вже відбувається де-факто, розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк виданню "Укрінформ"

"Якщо людина не має відповідного трудового стажу, вона продовжує працювати далі. Кожен з тих, хто отримує мінімальну пенсію у майже 2 600 гривень – а це до двох мільйонів українців – також намагається працювати. І роботодавці через дефіцит кадрів змушені повертатися до пенсіонерів, які за станом здоров’я ще хочуть працювати", – каже Цимбалюк.

Ходити на роботу після досягнення 60 років – це нормальна європейська та американська практика, зауважує парламентар. Водночас голосувати за підвищення пенсійного віку на законодавчому рівні Верховна Рада в діючому складі не стане, впевнений нардеп. Наразі таке питання навіть не розглядають, крім того, це було б вкрай непопулярним рішенням.

"Після завершення війни нам потрібно буде ще більше робочої сили. Чи зможуть роботодавці платити зарплату на тому рівні, на якому захочуть демобілізовані військові – це теж питання", – прогнозує Цимбалюк.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова зазначила, що наразі в Україні абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше – впливають як демографічні зміни, так і зростаючий попит на досвід і кваліфікацію.

За її совами, попри вагому міжнародну фінансову підтримку, рівень життя українців знижується через війну. Третина українців вже опинилася за межею бідності.

Вас також можуть зацікавити новини: