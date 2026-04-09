В Євросоюзі вимагатимуть поясненнь від Угорщини через координацію її антиукраїнських дій з Росією

У відповідь на оприлюднення нових деталей розмов між главами МЗС Угорщини та Росії, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією, Європейський Союз вимагатиме від уряду Угорщини терміново надати пояснення. Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушить питання координації з Росією антиукраїнських дій Угорщини в ЄС на рівні лідерів держав-членів.

"Викриття у матеріалі журналістського розслідування… підкреслюють тривожну ймовірність координації уряду держави-члена (Угорщини) з Росією, що означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян", - заявила Піньо.

Вона підкреслила, що "це є вкрай тривожним", уряд відповідної держави-члена має надати пояснення у терміновому порядку.

"І президентка (Урсула фон дер Ляєн) також порушить це питання на рівні лідерів", - повідомила головна речниця Єврокомісії.

Деталі угоди з 12 пунктів між Угорщиною та Росією

Як повідомляв УНІАН, у розпорядженні журналістів опинилися секретні документи російського уряду, які розкривають масштабне зближення Будапешта та Москви. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я РФ Міхаїл Мурашко затвердили план із 12 пунктів.

Угода охоплює ключові напрямки - від постачання ядерного палива до обмінів артистами цирку. За наявними даними, вона була фіналізована під час грудневого саміту в Москві, який став уже 16-м засіданням міжурядової комісії.

Згідно з документами, сторони домовилися, що російські компанії отримають зелене світло на нові проєкти з електроенергії та водню в Угорщині. Також поглиблюється співпраця у сферах нафти, газу та атомної енергетики. Будапешт погодився розглянути "імпорт" вчителів з Росії для посилення російськомовної освіти та відкриття програм обміну для аспірантів.

