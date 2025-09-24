Ворог жене в бій навіть поранених, збільшив використання дронів-камікадже "Молній", намагається перерізати логістику Сил оборони.

Росіяни хочуть взяти Донецьку область "в кліщі", зокрема на північній ділянці штурмують малими піхотними групами під прикриттям великої кількості дронів.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів т.в.о. заступника командира 3 мехбату "Fireflies" 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Роман "Говерла" Копаниця.

За його словами, на півночі Донецької області (Лиманський напрямок), де зона відповідальності його підрозділу, інтенсивність штурмових дій ворога не спадає – вона як була тиждень, місяць тому, так і зараз.

"Один з основних напрямків ударів росіян - зайти до Слов'янська, Краматорська з півночі, а з півдня - через Покровськ вони хочуть взяти Донецьку область в кліщі", - зазначив Копаниця.

За його інформацією, росіяни вже мають дефіцит живої сили на цій ділянці фронту, але не залишають спроб вклинитись в оборонні позиції Сил оборони.

"Вони здійснюють штурми малими піхотними групами по 1-2-3 інколи 4 чоловіка. Але це вже рахується велика штурмова група – 4 чоловіка. Ще ворог застосовує штурми на мотоциклах. Перевага тут – швидкість. Але ми стараємся їх знаходити ще на точці висування і тоді їх вдається вражати ще до того моменту, коли дістануться до нашого переднього краю. Основна задача в цих штурмах їхніх – це вклинення в наші рубежі між позиціями і почати "закапуваться", - каже військовий.

Копаниця зазначає, що про дефіцит кадрів у ворога свідчить те, що в складі піхотних груп йдуть й такі, кому вже і за 60 років, йдуть і храмі, і поранені.

"Це не зупиняє росіян. Їхні командири штовхають їх вперед, не дивлячись на поранення і виснаження", - наголосив Копаниця.

Росіяни прикривають ці штурмові групи дронами. Загалом, за словами військового, ворожих дронів дуже багато в повітрі.

"Зараз активно почастішали прольоти їхніх "Молній". І зараз їхні дрони почали активно перерізати нам логістичні шляхи зі Слов’янська до Ізюма. Ця траса вже перерізається їхніми дронами, тому ми стали менше її використовувати для логістики. Але там ми будуємо ряд інженерних укриттів, споруд, щоб покращити наші логістичні позиції", - розповів Копаниця.

Як повідомляв УНІАН, росіяни перекинули на Донеччину підрозділи, в тому числі елітні, з інших напрямків, зокрема Сумського.

За словами військового експерта, ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, зараз навколо Покровська Силам оборони вдалося вибудувати достатньо потужну оборону, аби утримувати місто протягом тривалого часу. На його думку, у найближчі 2-3 місяці буде вирішальна битва за Словʼянськ та Краматорськ. Росіяни будуть намагатися дійти до цієї агломерації з різних боків.

Дикий переконаний, що для росіян політично вкрай важливо окупувати всю Донеччину до кінця 2025 року. А ключовим для цього є окупація густонаселеної агломерації Краматорськ, Словʼянськ, Костянтинівка, Дружківка.

