Рятувальникам вдалося загасити полум'я, яке охопило три хлібні фургони.

Російський окупаційні війська обстріляли фургони з хлібом для Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

"Упевнений, вони стріляли туди свідомо. Був навідник. Зрадник хотів залишити лисичан без хліба. Ворог застосував потужне озброєння. Втім, рятувальникам вдалося загасити полум'я, яке охопило три хлібні фургони, і убезпечити ще п'ять", - повідомив Гайдай.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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