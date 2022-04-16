Російський окупаційні війська обстріляли фургони з хлібом для Лисичанська.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.
"Упевнений, вони стріляли туди свідомо. Був навідник. Зрадник хотів залишити лисичан без хліба. Ворог застосував потужне озброєння. Втім, рятувальникам вдалося загасити полум'я, яке охопило три хлібні фургони, і убезпечити ще п'ять", - повідомив Гайдай.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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