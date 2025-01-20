Будівлі навпроти теж зруйновані.

Російські окупаційні війська не полишають спроб окупувати Покровськ Донецької області. Ворог обстрілює місто.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, внаслідок однієї з атак загорілася багатоповерхівка. На кадрах, які ширяться мережею, видно, що вогонь охопив весь будинок.

"Покровськ Донецька область... Палає червоний будинок внаслідок обстрілу", – йдеться у дописі.

Відео дня

Будівлі навпроти – зруйновані, що теж видно на кадрах:

Раніше тимчасовий виконувач обовʼязків старшого офіцера відділення комунікацій 32 бригади Олександр Бордіян розповів в етері "Громадського радіо", що окупаційні війська РФ нарощують повітряну компоненту під час спроб захопити Покровськ.

Зокрема, ворог активно застосовує як наступальне озброєння керовані авіабомби (КАБи). За словами військового, це один з тих компонентів наступальної зброї, який надокучає дуже серйозно.

Війна в Україні: це варто знати

Сили Оборони України відновили свої позиції у кількох населених пунктах. За даними проєкту DeepState, зокрема йдеться про Махнівку на Курщині та Зеленівку Донецької області Зеленівку.

Водночас військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що наразі сподіватися на те, що російська армія почне послаблювати тиск чи навіть зупиниться – не варто. Говорячи про мирні переговори, він сказав, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні може затягнутися на роки.

Вас також можуть зацікавити новини: