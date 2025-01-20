Тимочко каже, що наразі сподіватися на те, що російська армія почне послаблювати тиск чи навіть зупиниться - не варто.

Напередодні мирних перемовин РФ може посили свій наступ на фронті. Таку думку в етері "24 Каналу" висловив військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Приклад Дебальцевого свого часу це показав. Пригадаймо і чеченські війни. Завжди, коли проводилися переговори, військово-політичне керівництво Росії намагалося на лінії фронту максимально створити складну ситуацію для противника. Аби на переговорному процесі демонструвати свою рішучість, агресію та бажання показати, що вони здатні контролювати. І що вони не просять, не дискутують, а вимагають прийняття всіх рішень, які вони репрезентують", - зазначив он.

Він додав, що наразі сподіватися на те, що російська армія почне послаблювати тиск чи навіть зупиниться - не варто. Водночас, за словами Тимочка, наразі Москва не досягла жодних стратегічних цілей, які вона ставила на 2023 та 2024 роки. А всі просування ворога на фронті - це лише тактичні успіхи окупантів.

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Він також висловився про те, скільки часу можуть зайняти перемовини між Москвою та Києвом:

"Питання переговорів зараз активно обговорюється. Але ані жодних місць визначених для переговорного процесу, ані жодна зі сторін на дипломатичному рівні протокольно не зареєструвала своїх пропозицій. Немає складу комісій, окресленого бачення відповідно до пропозицій наших союзників. Тому це буде дуже серйозний, затяжний процес. Він може затягнутися як на місяці, так і на роки".

Мирні перемовини: важливі новини

На тлі інавгурації Дональда Трампа, більшість згадує його обіцянку "закінчити війну в Україні протягом 24 годин". Журналісти The New York Times відзначають, що новообраний президент вже порушив свою першу політичну обіцянку, навіть не ставши офіційно президентом. Адже бої в Україні продовжуватимуться і після його інавгурації.

Тим часом новий радник з нацбезпеки США Майкл Волц заявив, що Трамп рішуче налаштований закінчити війну в Україні. Однак для цього спершу треба знайти відповіді на три ключові питання.

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