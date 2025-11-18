Зокрема ворог мав успіхи неподалік Добропільского виступу.

Російські окупанти мали просування неподалік кількох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема повідомляється про друге поспіль просування РФ в районі Ямполя на Донеччині, неподалік Лимана. Якщо 17 листопада DeepState повідомляли про успіхи РФ північніше міста, то вже 18 листопада стало відомо про їх просування південніше населеного пункту.

Крім того, збільшилася сіра зона на захід від Ямполя.

Також, за даними аналітиків, РФ мала успіхи в районі Новоекономічного та Миролюбівки, які розташовані на схід від Мирнограда.

Російські загарбники просунулися і в районі так званого Добропільського виступу – біля населених пунктів Володимирівка та Софіївка.

Війна в Україні – зведення Генштабу

Тим часом у Генштабі повідомили, що з початку доби, 18 листопада, між російськими окупантами та Силами оборони відбулося 79 бойових зіткнень. Зокрема на Лиманському напрямку армія РФ пʼять разів атакувала позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Коровій Яр, Ставки, Дробишеве та Лиман. Станом на 16:00 два бойових зіткнення досі тривали.

Водночас найбільше боєзіткнень зафіксовано на Покровському напрямку – там РФ 30 разів намагалася атакувати українські позиції в районі населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Повідомляється, що Сили оборони відбили 25 атак противника. Бої тривали у п’яти локаціях.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про те, що РФ продовжує тиснути в районі Лимана Донецької області. Там зазначили, що хоч Силам оборони й вдалося відносно стабілізувати ситуацію в цьому регіоні, перевага противника у кількості та постійний тиск можуть змінити ситуацію будь-якої миті.

Повідомлялося і про несприятливу ситуацію в районі Ямполя. Зазначалося, що там ворог намагається заходити у населений пункт. Для цього противник користується зокрема погіршенням погодних умов.

