Після російських ударів у регіонах вирували пожежі.

У новорічну ніч росіяни масовано атакували ударними дронами регіони України, зокрема Волинь і Одещину.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА.

"У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків. Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби", - розповів посадовець.

Відео дня

Оновлено о 9:00. У Головному управлінні ДСНС в Одеській області додали, що у новорічну ніч Росія завдала масованих ударів по енергетичній та житловій інфраструктурі регіону. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль.

За словами рятувальників, ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги, але станом на ранок усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалися 14 одиниць техніки та 55 вогнеборців.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, в обласному центрі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки. На місцях подій працюють всі відповідні служби.

Також вибухи цієї ночі гриміли у Луцьку і Ковелі на Волині. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку області. Спочатку тривогу оголосили у північних районах, моніторингові канали повідомили про вибухи у Ковелі.

Пізніше російських ударів зазнав і обласний центр Волині. Луцький міський голова Ігор Поліщук написав про роботу протиповітряної оборони. Згодом він розмістив фото масштабної пожежі у місті.

"Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів", - написав він.

За словами начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького, кілька десятків ворожих цілей атакували обʼєкти критичної інфраструктури регіону. Частину "Шахедів" збили.

"Водночас є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районі. У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває", - написав він.

Посадовець додав, що, за інформацією "Волиньобленерго", наразі без світла 103341 абонентів. Інформація про поранених та загиблих не надходила.

Російські удари по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія атакувала енергетику Одеси за кілька хвилин до Нового року. Через влучання фіксувалися перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

У ніч на середу, 31 грудня, через атаку по Одещині у сортувальному центрі "Нової пошти" згорів причеп із 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Усі працівники перебували в укритті, тому не постраждали.

Також ми писали, що в 2025 році було лише 4 дні, коли РФ не атакувала територію України. За інформацією проєкту UA War Infographics, за минулий рік Росія тероризувала українців 361 день. Примітно, що в квітні було два дні, коли Росія не запускала ані "Шахедів", ані ракет по Україні, а також ще два дні в травні.

