В 2025 році було лише 4 дні, коли РФ не атакувала територію України, - UA War Infographics

Майже щодня Росія протягом 2025 року обстрілювала українські міста "Шахедами" або ракетами чи здійснювала комбіновану атаку, повідомляє проєкт UA War Infographics в Telegram.
Аналітики опублікували дані про кожен місяць, скільки було атак з боку Росії й вказали, чи це були ударні дрони-камікадзе або ж ракети.
Згідно з поданою інформацією, за поточний рік Росія тероризувала українців 361 день.
"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", - йдеться в повідомленні під календарем з обстрілами.
Примітно, що в квітні було два дні, коли Росія не запускала ані "Шахедів", ані ракет по Україні, а також ще два дні в травні.
Аналітики зазначили, що незалежно від кількості запущених Росією по території України ракет або ж ударних безпілотників, була це одна чи сотні повітряних цілей, кожна з них несе загрозу руйнувань та людських втрат.
