В 2025 році було лише 4 дні, коли РФ не атакувала територію України, - UA War Infographics

Аналітики підрахували, що 2 дні в квітні й стільки ж у травні були в 2025 році без російських атак по Україні.

Майже щодня Росія протягом 2025 року обстрілювала українські міста "Шахедами" або ракетами чи здійснювала комбіновану атаку, повідомляє проєкт UA War Infographics в Telegram.

Аналітики опублікували дані про кожен місяць, скільки було атак з боку Росії й вказали, чи це були ударні дрони-камікадзе або ж ракети.

Згідно з поданою інформацією, за поточний рік Росія тероризувала українців 361 день.

"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", - йдеться в повідомленні під календарем з обстрілами.

Примітно, що в квітні було два дні, коли Росія не запускала ані "Шахедів", ані ракет по Україні, а також ще два дні в травні.

Аналітики зазначили, що незалежно від кількості запущених Росією по території України ракет або ж ударних безпілотників, була це одна чи сотні повітряних цілей, кожна з них несе загрозу руйнувань та людських втрат.

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики DeepState навели дані, що в грудні Росії вдалося окупувати 445 кв км української території. Вказується, що це на 12% менше, ніж у листопаді. Ворог знизив кількість штурмових дій на 9%. Аналітики вважають, що причиною стали кадрові проблеми в армії противника.

Також ми писали, що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що з 14 прикордонних сіл, які перебувають під щоденними обстрілами російської армії, оголошено обов'язкову евакуацію. За словами Чауса, попри реальну загрозу там все ще проживає 300 осіб. Водночас, він заявив, що виїхало з прикордоння більш ніж 1400 жителів. Очільник ОВА наголосив, що людям, які погодяться виїхати, обов'язково надаватимуть тимчасове житло. Чаус додав, що евакуацію мають завершити за 30 днів.

