ЗСУ контратакують по всій лінії фронту в Україні.

Росія отримала перевагу в Курській області та змогла відкинути українські війська назад на територію України. Однак це аж ніяк не свідчить про загальну слабкість українського фронту, зазначає аналітик Forbes Девід Акс.

"В інших місцях російські наступальні операції застопорилися або зрушили назад перед обличчям рішучих українських контратак", - пише він.

Аналітик звертає увагу на одну з останніх масштабних атак РФ, коли російські сили атакували позиції українських 30-ї та 54-ї механізованих бригад і 81-ї аеромобільної бригади на схід від Сіверська.

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"За допомогою мін, безпілотників і артилерії українці швидко розправилися з довгою штурмовою колоною. Того дня з російських позицій пішла щонайменше 41 машина, а повернулося всього 18, багато з них було пошкоджено. За даними Луганської оперативно-тактичної групи, яка контролює українські бригади в цьому районі, 159 росіян було вбито або поранено", - зазначає Акс.

При цьому він вказує, що таке повальне знищення російської штурмової групи є типовим для останніх зіткнень на сході України. "Українці контратакують у всіх трьох секторах, відвойовуючи території, які обійшлися Росії в десятки тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки", - підкреслює він.

При цьому Акс зазначає, що, очевидно, росіяни спрямували свої найкращі сили на операцію в Курській області - зокрема, елітну групу безпілотників Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Це призвело до виснаження російських армій на півдні і дало українським бригадам можливість повернути назад деякі російські успіхи.

Водночас аналітик підкреслює: баланс сил на сході України може знову змінитися. Здобувши перемогу в Курській області, "Рубікон" звільниться для передислокації - можливо, на схід. Однак росіяни намагаються наступати за кількома напрямками в регіоні, і буде потрібно більше, ніж одна елітна група безпілотників, щоб відновити російський імпульс в Україні.

Війна в Україні - новини

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що росіяни захопили Суджу, ЗСУ почали відхід із міста.

Водночас ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася. Кількість ворожих штурмів зменшилася, але росіяни не припиняють спроби просунутися.

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