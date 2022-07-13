За його словами росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку, наголосив голова Луганської ОВА.

Збройні сили України майже щодня знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи на Луганщині, а в окупованому РФ Луганську поменшало складів із боєприпасами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, посилення диверсійних розвідувальних заходів росіян обумовлюється нестачею боєприпасів.

"Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", – зазначив він.

Росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку, наголосив голова Луганської ОВА.

"Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми ще тримаємо, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати", – додав Гайдай.

Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам'янському та Білогорівці.

Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів. 12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань.

Раніше Гайдай заявляв, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ і звільнити захоплені території за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб перешкодити такому розвитку подій, в Кремлі спробують анексувати Луганську і Донецьку області і оголосити повну мобілізацію в РФ.

За його словами, Путін має кілька цілей на Донбасі та відправлятиме резерви на основні напрямки, зокрема Слов'янськ та Бахмут.

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