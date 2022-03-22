Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту.

Російські окупанти під час війни в Україні продовжують займатися мародерством.

Про це повідомив військовий Ігор Луценко у Facebook.

Він розповів, що на Київщині окупанти крадуть навіть килими.

"Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту", - написав Луценко.

Також військовий виклав у якості доказу відео аеророзвідки, на якому видно три ворожі броньовані машини, біля яких ходять окупанти. На двох БМП лежать вкрадені ними килими.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України оприлюднила нові докази мародерства російських окупантів в Україні. Так, на Донеччині окупант зателефонував дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Він також вихвалявся годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

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