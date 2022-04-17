Ніхто з російських солдатів, які вчинили звірства на захоплених територіях України, не залишиться без покарання.

Російських військових злочинців, які здійснювали звірства щодо цивільного населення в Бучі та інших окупованих містах України, незабаром наздожене розплата.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, відповідаючи на питання, чи буде його відомство переслідувати окупантів на російській території, пише Ліга.нет.

Він підкреслив, що попри всі жахи війни, які принесла Росія на нашу територію, Збройні Сили України не воюють із цивільним населенням.

"А що стосується саме цих злочинців, які це все зробили... Ну що ж, вони всі будуть покарані. Ви, сподіваюся, досить швидко побачите певні епізоди; думаю, всі зможуть зрозуміти – як це і чому сталося. Що можу сказати? Дивіться, з часом ви все побачите і зрозумієте", – сказав Буданов.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що багато російські вбивці, що звірствували в окупованих ними Бучі та Ірпені, вже ідентифіковані та знайдені.

За його словами, знайти і персоналізувати російських окупантів дозволяють технології з розпізнавання осіб і штучний інтелект.

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