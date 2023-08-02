Багато людей, які перебували в тимчасових центрах утримання під вартою на окупованому Росією півдні України, зазнали тортур та сексуального насильства.

Після деокупації частини Херсонської області зафіксовано понад 97 тисяч повідомлень про військові злочини росіян. Українська влада вже висунула звинувачення 220 підозрюваним.

Видання euractiv пише, що разом з українськими прокурорами у справах військових злочинів у Херсонській області працювала мобільна група міжнародних правозахисників

Відзначається, що високопоставлені злочинці можуть постати перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, який вже домагався арешту президента Росії Володимира Путіна. Кремль послідовно заперечує всі звинувачення у військових злочинах на території України, які вчинили сили, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

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В останньому звіті Mobile Justice Team проаналізовано 320 справ та покази свідків у 35 населених пунктах Херсонської області. У своїх звітах 43% жертв "прямо згадали практику катувань у центрах утримання під вартою, посилаючись на сексуальне насильство як на звичайну тактику, нав'язану їм російськими охоронцями".

У червні українська прокуратура відкрила перше провадження про ймовірну депортацію десятків сиріт з Херсона, звинувативши російського політика і двох підозрюваних українських колабораціоністів у військових злочинах.

Агентство Reuters повідомило в січні про масштаби передбачуваних тортур в Херсоні. Українська влада тоді заявила, що близько 200 осіб нібито були незаконно затримані. Ті, що вижили, розповіли про тортури електричним струмом та удушення.

"Справжні масштаби військових злочинів Росії залишаються невідомими. Але що ми можемо сказати напевно, так це те, що психологічні наслідки цих жорстоких злочинів для українців залишать свій відбиток на довгі роки", — зазначила старший юрисконсульт Global Rights Compliance Ганна Микитенко

Принаймні 36 жертв згадували про електрошок під час допитів, часто про ураження електричним струмом статевих органів, а також про погрози покалічити статеві органи. У повідомленні йдеться, що одну жертву змусили дивитися на зґвалтування іншої затриманої.

З'ясувалося, що затримані, які, швидше за все, зазнали тортур, були військовослужбовцями, а також правоохоронцями, волонтерами, активістами, громадськими діячами, медичними працівниками та вчителями. Найпоширенішими методами тортур були удушення, катування водою, жорстокі побиття та погрози зґвалтування.

"План Путіна по знищенню української ідентичності включає в себе ряд злочинів, що нагадують геноцид", — підкреслив Британський адвокат Уейн Джордаш.

Військові злочини росіян в Україні - що відомо

Російська армія в Україні відзначилася особливою жорстокістю і ковожерливістю. Вбивства мирного насління, тортури, викрадення - лише мала частина того, що творив "братній народ". Загарбники на окупованих территріях намагалися знищити всіх та все, що хоч якось говорило про Україну.

Так, СБУ повідомила про підозру колишньому голові Оленівської колонії, який причетний до тортур понад 100 українських військових. У його катівнях до людей застосовували різні види насильства, в тому числі психологічного, а також погрожували "повільним" вбивством.

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