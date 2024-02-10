Головнокомандувач зауважив, що він пліч-о-пліч воював з Баргилевичем на Київщині та спільно продовжував захищати країну на сході.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав якості також новопризначеного начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевич, які будуть сприяти здобуттю перемоги у війні.

Про це Сирський повідомив в Telegram. Головнокомандувач ЗСУ привітав генерал-майора Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генштабу.

"Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги!", - повідомив Сирський.

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Зміна керівництва ЗСУ

8 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

Зокрема, новим головнокомандувачем призначено генерал-полковника Олександра Сирського, який змінив на цьому посту Валерія Залужного.

Зеленський вважає, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

Також президент звільнив з посади начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Замість нього цю посаду зайняв Анатолій Баргилевич.

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