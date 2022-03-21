РФ, можливо, в найближчі тижні спробує оточити українську столицю, вважають у британському Міноборони.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що захоплення Києва досі залишається головним пріоритетом у війні Росії проти України.

Про це повідомляє британське Міноборони у Twitter з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, зазначається, що важкі бойові дії продовжуються на північ від Києва.

"Просування російських військ до української столиці з північного сходу застопорилося. Сили, які просуваються з напрямку Гостомеля на північний захід, отримали відсіч українського спротиву. Основна частина російських сил залишається на відстані більше ніж за 25 км від центру міста", - йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на відсутність прогресу у противника, Київ залишається головною воєнною ціллю Росії, і вони, ймовірно, зроблять пріоритетом спроби оточити місто впродовж найближчих тижнів", - додали в британському відомстві.

Раніше Міноборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки, повідомило, що російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід.

Нагадаємо, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вдерлася на територію України. Президент РФ Володимир Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

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