Наразі основні зусилля путінські бойовики зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Темп просування російських підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький.

Про це йдеться в Facebook у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом".- сказано в повідомленні.

Російські окупанти обстрілюють позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, РФ веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів, ворог відійшов.

В Генштабі зазначають, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА "Елерон" та два БПлА типу "Орлан-10".

В повідомленні сказано, що на Слов’янському напрямку, з метою зниження бойового потенціалу наших військ, противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

"Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат", - зазначають в Генштабі.

У зведенні зазначається, що на Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині не вщухають ворожі обстріли. З початку доби внаслідок обстрілів російських окупантів троє цивільних зазнали поранень.

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