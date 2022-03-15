Росіяни не врахували можливості української армії за підтримки партнерів, впевнена речниця Байдена.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати допомогли Україні чинити опір російським окупантам набагато довше, ніж очікували у Москві.

Про це заявила речниця президента США Джен Псакі.

"Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, які дозволили їм чинити опір набагато довше, ніж очікувалося російське керівництво" - заявила Псакі.

На питання, яким буде фінал в Україні, Псакі відповіла: "Ну, фінал – це справді питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку... Він сам має визначити, як виглядає для нього подальший шлях".

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