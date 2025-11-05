Відзначився 425-й штурмовий полк.

Штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів будівлю міської ради Покровська. Зараз над нею знову майорить український прапор, повідомляє телеграм-канал полку.

"Дві наші штурмові групи отримали завдання пройти в центр Покровська і зачистити міськраду від окупантів. Попри ураження транспорту "ждуном" вдалося зайти в місто, бійці потрапили в засідку, але вдалося знищити ворога, а єдиний поранений боєць продовжив виконувати бойове завдання", - заявили військові.

Як зазначили в підрозділі, операція була ретельно спланована. За рахунок елементу несподіванки бійці не лише змогли дістатися вказаної точки, але й зачистили будівлю, де справді перебували окупанти.

Слід зазначити, що будівля міськради Покровська перебуває у південній частині міста - глибоко у так званій сірій зоні.

Битва за Покровськ

Як писав УНІАН, за даними незалежних оглядачів, приблизно 80% території міста Покровськ перебувають або під контролем РФ, або у "сірій зоні" - тобто не контролюються ніким. Днями повідомлялося про начебто контранступальні дії Сил оборони в місті, але значимих змін у ситуації наразі не помітно.

Відомий військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що нагорі вирішили тримати Покровськ стільки, скільки буде змога. Начебто втрата цього міста матиме далекосяжні наслідки для оборони на цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: