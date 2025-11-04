Сили оборони змогли завезти нашим оборонцям техніку і поповнення.

Біля Покровська частково відкинуто ворога і створено логістичний коридор. Про це сказав речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ Сергій Окішев, як повідомляє Укрінформ.

"На сьогоднішній день ми трохи відкинули ворога, що дозволило створити логістичний коридор для поповнення техніки і додаткового особового складу", - наголосив Окішев.

За його словами, основна мета Сил оборони ще більше посунути ворога саме на північно-східних околицях.

"Це дасть нам змогу розімкнути кільце, щоб противник втратив свій вогневий контроль над нашою логістикою", - наголосив Окішев.

При цьому додав, що в цьому випадку Сили оборони почнуть контролювати ворожу логістику.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні журналіст німецького видання Bild Юліан Репке зазначав, що російські окупанти захопили 85% Покровська.

Він зазначав, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.

За даними українського аналітичного моніторингового проєкту DeepState, ворог має успіх поблизу сіл Карпівка і Козацьке Донецької області. Крім того, російські війська знову просунулися у місті Покровську, за який зараз ведуться запеклі бої.

