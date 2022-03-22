Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 12 млрд гривень.

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 51 млн грн.

Як повідомила прес-служба регулятора, загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 12,6 млрд грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 3,7 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти.

Станом на 22 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 292 млн грн. Зокрема понад 152 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, 25 лютого віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що кошти з "єПідтримки" тепер можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку.

Раніше - 24 числа - війська Росії рано вранці вдерлися на українську територію.

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