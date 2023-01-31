Юрій Ігнат зазначив, що росіяни піднімають в небо винищувачі як в РФ, так і в Білорусі.

В Україні сьогодні, 31 січня, три рази оголошували масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти піднімали літаки МіГ-31, які можуть нести ракети "Кинджал".

"Оголошення про повітряну тривогу були масштабними за географією, але не настільки тривалими, як ми зазвичай очікуємо після злетів МіГ-31к, які є носіями ракет "Кинджал". Тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони не були тривалими, говорить про те, що це звичайні тренувальні польоти", – заявив спікер Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він уточнив, що МіГ-31 піднімають в небо і з території Білорусі, і з території Російської Федерації.

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"Цей літак - психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських ток-шоу не припиняється істерія загроз ядерного удару. Коли ударів немає, фактор впливу і на наше населення – це впливає і на економіку, і на людей", – підсумував Ігнат.

Ракетна атака на Україну - що відомо

Остання така атака Росії на Україну сталася 26 січня. Бійці ВСУ знищили 47 з 55 запущених ракет. При цьому ворог використовував Х-101, Х-555, х-47, х-59, "Кинджали" та "Калібри". Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ракетних ударів постраждали енергетичні об'єкти у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. У столиці через падіння частини ракети одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

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