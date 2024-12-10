Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

У вівторок, 10 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по центру Запоріжжя. Станом на 17:30 було відомо вже про 16 постраждалих внаслідок атаки.

Такі дані озвучив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Крім того, продовжуються пошуки людей під завалами.

"Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, знаходиться щонайменше вісім людей", – написав Федоров.

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Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом з ними працюють три бригади медиків.

Федоров також показав кадри наслідків російського удару:

Удар РФ по Запоріжжю

Вдень 10 грудня 2024 року російські терористи вдарили по Запоріжжю. Ворог атакував цивільну інфраструктуру. Зруйновано приватну клініку, пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Відомо про щонайменше трьох загиблих. Серед постраждалих є лікарі.

Коментуючи цю атаку, президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен такий удар окупантів доводить, що необхідно збільшувати можливості української ППО.

"Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо "петріотів", і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя", – акцентував він.

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