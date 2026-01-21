В ЗСУ показали збиття нового російського дрону з 'князівською' назвою (відео)

Його було збито в Гуляйполі.

Знищено новий російський безпілотник "Князь Вєщій Олег" в Запорізькій області. Про це у Facebook повідомили в батальйоні безпілотних систем Pentagon у складі 225 ОШП.

"Пілотам роти перехоплювачів батальйону Pentagon 225 ОШП вдалося збити аналоговнєтний дрон Князь Вєщій Олєг над Гуляйполем", - сказано в повідомленні.

В ньому зазначається, що за інформацією російських джерел, на лінії бойового зіткнення з’явився новий російський безпілотник - розвідуальний дрон літакового типу "Князь Вещий Олег" (КВО).

При цьому ворог стверджував, що головною перевагою цього апарату є високе виживання, оскільки українські військові нібито сприймають його як свій БПЛА.

Зазначалося, що цей дрон може проводити розвідку, коригування вогню та спостерігати за результатами роботи ударних дронів.

У Pentagon зазначили, що новий дрон РФ "Князь Вєщій Олег" має такі характеристики:

максимальна швидкість - 130 км на годину;

гранична висота польоту - 100 метрів;

робочий радіус польоту - 45 кілометрів.

Війна в Україні - знищення російських дронів

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині галицькі десантники знищили російський розвідувальний дрон "Форпост" вартістю 7,5 мільйона доларів.

Видання "Мілітарний", коментуючи відео, яке продемонструвала 80-ї окрема десантно-штурмова Галицька бригада 8-го корпусу ДШВ ЗСУ, зазначало, що російський БПЛА ніс під правим крилом кореговану авіабомбу КАБ-20. При цьому припустили, що він спочатку був озброєний двома такими боєприпасами - по одному під кожним крилом, і, вочевидь, встиг скинути один з них перед знищенням..

При цьому у виданні зазначали, що невідомо, яку саме модель було використано для перехоплення, але дрон-перехоплювач зміг наздогнати та уразити "Форпост".

У бригаді розповіли, що збитий розвідувальний БПЛА "Форпост" є вже другим на рахунку зенітників 80-ї ОДШБ. В повідомленні сказано, що перший дрон було збито також на Сумщині влітку 2025 року.

